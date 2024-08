Cao-lonen in eurozone stijgen minder hard

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De cao-lonen in de eurozone zijn in het tweede kwartaal een stuk minder hard gestegen dan in de voorgaande drie maanden. Een sterke stijging van de lonen in de eurolanden zorgde eerder voor huiver bij de Europese Centrale Bank om de rente verder te verlagen. Maar de nieuwe cijfers nemen die zorgen weg bij degenen die op een renteverlaging hopen, schrijft ING-econoom Bert Colijn naar aanleiding van nieuwe cijfers.

Gemiddeld stegen de lonen in cao-akkoorden van vakbonden met werkgevers met een kleine 3,6 procent in het tweede kwartaal, meldde de ECB donderdag. In het eerste kwartaal stegen de lonen in doorsnee nog met 4,7 procent. Volgens Colijn maakt dit een nieuwe verlaging van de rente in de eurozone met een kwart procentpunt waarschijnlijker.

Tegelijkertijd is de mate waarin de lonen stijgen voor beleidsmakers van de ECB nog altijd aan de hoge kant, wat alsnog voor sterke prijsstijgingen kan zorgen. Zo waarschuwde de Duitse centrale bank dat de salarissen in Duitsland nog te sterk stijgen om de inflatie verder omlaag te krijgen.