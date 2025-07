Dit is de eerste foto van Mars precies 60 jaar geleden: we zijn van ver gekomen

Nadat de Amerikaanse ruimtesonde Mariner 4 op 15 juli 1965 langs Mars vloog, was de wereld voorgoed veranderd. Voor het eerst in de geschiedenis kregen we close-upbeelden te zien van een andere planeet en daarmee ook het eerste glimpje van de realiteit op Mars. Wat we zagen? Een dorre, met kraters bezaaide woestijn. Geen kanalen. Geen groene vlaktes. Geen tekenen van leven.

De beelden van Mariner 4, verzonden over een afstand van 220 miljoen kilometer, kwamen langzaam binnen: elke foto duurde zes uur om te versturen en het hele proces nam vier dagen in beslag. Maar de impact was enorm. De droom van leven op Mars, lang gevoed door speculatie en sciencefiction, kreeg een flinke klap. Toch betekende deze missie vooral een doorbraak: de eerste geslaagde verkenning van een andere planeet vanuit de diepe ruimte.

De sonde had acht maanden gereisd en tijdens de passage fotografeerde hij ongeveer één procent van het Marsoppervlak, toevallig een zwaar door inslagen geteisterd gebied. “Het leek op de Maan,” herinnerde ingenieur Bill Momsen zich. “Geen water, geen leven… We waren euforisch dat het gelukt was, maar ook een beetje verslagen door wat we zagen.”

Marskrater. Foto: NASA

Zestig jaar later weten we dat Mars meer is dan een dode, grijze steen. De planeet kent woestijnlandschappen, vulkanische vlaktes, oude rivierdelta’s en sporen van stromend water. Er zijn wolken, stormen en zelfs blauwe zonsondergangen. En onder het oppervlak schuilen mogelijk nog steeds resten van een natter, levendiger verleden.

De missie van Mariner 4 was het begin van een nieuw tijdperk in de ruimtevaart. Het was het startschot van tientallen Marsmissies – orbiters, landers, rovers – die steeds meer onthullen over de mysterieuze rode buur van de aarde. En hoewel we inmiddels veel meer weten, hebben we nog altijd maar een klein deel van de planeet écht verkend.

Misschien ontdekken we op een dag zelfs dat Mars ooit leven heeft gekend. Maar wat zeker is: alles begon met die eerste 22 beelden, 60 jaar geleden. Beelden die de mensheid niet alleen dichter bij Mars brachten, maar ook dichter bij antwoorden op eeuwenoude vragen.