Aluminiumprijs schiet omhoog door verstoringen in Golfregio

Economie
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 14:06
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De prijs van aluminium is deze week met bijna 10 procent gestegen, de grootste wekelijkse stijging sinds 2023. Dit kwam door het escalerende conflict in het Midden-Oosten, dat de leveringen uit de regio verstoorde, terwijl grondstoffenhandelaren zich voorbereiden op mogelijke verdere onderbrekingen.
De prijs van aluminium bedraagt inmiddels 3446 dollar per ton, omgerekend bijna 3000 euro. Daarmee zet het metaal, dat veel wordt gebruikt in bijvoorbeeld de auto-industrie en de bouw, zijn opmars van de afgelopen maanden voort.
Het aanbod van aluminium wordt al maanden krapper. De wereldwijde voorraden zijn gekrompen door een limiet op de smeltcapaciteit in China en productiebeperkingen in Europa vanwege hogere stroomprijzen. Aan de andere kant blijft de vraag naar het metaal vanuit de bouw- en duurzame energiesectoren naar verwachting sterk.
