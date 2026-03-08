ECONOMIE
Jetten: Oekraïne moet niet vergeten worden door de oorlog in Iran

Samenleving
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 14:05
anp080326096 1
KYIV (ANP) - Oekraïne mag niet uit het zicht raken nu er een oorlog in het Midden-Oosten woedt. Dat zei premier Rob Jetten zondag tijdens een gezamenlijke persconferentie met president Volodymyr Zelensky. Die zei weleens te vrezen dat zijn land vergeten zal worden.
De wapenstroom naar Oekraïne moet op peil blijven, verklaarde de premier. Hij riep landen in het Midden-Oosten op wapens die daar niet "effectief" zijn te geven aan Oekraïne.
Zelensky hoopt dat het conflict in het Midden-Oosten niet te lang duurt. Als de strijd nog even doorgaat, zal het een langdurig conflict worden, vreest hij. Dat zal dan uiteindelijk volgens hem betekenen dat er minder wapens naar Oekraïne gaan.
Patriot-raketten
Sinds de oorlog met Iran begon, zijn honderden Patriot-raketten afgevuurd om Iraanse projectielen te stoppen. De Oekraïense regering heeft Patriots nodig om de Russische raketaanvallen af te slaan. De raketten worden steeds schaarser door de strijd met Iran.
Zelensky zei dat de komende dagen Oekraïense experts naar het Midden-Oosten vertrekken om te onderzoeken hoe ze kunnen helpen tegen Iraanse aanvallen. Oekraïne heeft een grote kennis opgebouwd in de bestrijding van drones waarmee Iran Golfstaten massaal aanvalt.
Tweede buitenlandse reis
De Oekraïense leider toonde zich verheugd over de snelle komst van Jetten. Het laat zien dat Oekraïne voor Nederland "een prioriteit is". Jetten werd twee weken geleden beëdigd. Kyiv is na Brussel zijn tweede buitenlandse reis.
Nederland is een belangrijke donor van Oekraïne. Vorig jaar gaf Nederland 5,6 miljard euro aan militaire steun. De komende jaren is daarvoor structureel 3 miljard gereserveerd door het kabinet.
Zelensky vroeg onder meer om radarapparatuur. Jetten gaat kijken waarmee Nederland kan helpen.
