Macron naar Cyprus om te praten over regionale versterking

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron zal maandag Cyprus aandoen, meldt zijn kantoor. Op het eiland ontmoet hij zijn Cypriotische ambtgenoot Nikos Christodoulides en de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. Volgens het Élysée wil Macron het onder meer hebben over hoe "de veiligheidssituatie rond Cyprus en in het oostelijke Middellandse Zeegebied" kan worden versterkt.

In een poging daartoe stuurde Frankrijk al een aanzienlijke vloot die richting uit, onder andere om toe te zien op de veiligheid van EU-bondgenoten als Cyprus. Op dat eiland is onder meer de Britse luchtmachtbasis Akrotiri gelegen, die nu wordt gebruikt door de VS als uitvalsbasis voor aanvallen tegen Iran.

Ook moet de militaire aanwezigheid ondersteuning bieden aan de commerciële scheepvaart op de Rode Zee, die nu eenzijdig aan banden wordt gelegd door Iran. Verschillende commerciële vaartuigen werden al aangevallen nabij de Straat van Hormuz. Ook Akrotiri en het nabijgelegen Turkije waren eerder doelwit.