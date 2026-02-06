ECONOMIE
Amazon onderuit op Wall Street na forse AI-investeringen

Economie
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 15:56
anp060226130 1
NEW YORK (ANP) - Amazon ging vrijdag ruim 9 procent onderuit op de beurs in New York. Het bedrijf voert de investeringen in AI-infrastructuur fors op, waardoor de kapitaaluitgaven dit jaar oplopen tot 200 miljard dollar. De enorme investeringen van Amerikaanse techconcerns in AI houden de gemoederen flink bezig.
Het tech- en webwinkelconcern zag de omzet en winst stijgen in het afgelopen kwartaal, mede door de aanhoudende groei bij de divisie die clouddiensten aanbiedt. Amazon is met zijn clouddiensten 's werelds grootste aanbieder van rekenkracht in datacenters en profiteert van de vraag naar diensten op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).
De algehele stemming op Wall Street was positief na de zware koersverliezen in de techsector de afgelopen dagen. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,1 procent hoger op 49.400 punten. De brede S&P 500-index klom 0,9 procent tot 6860 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot 22.720 punten.
Banenrapport
De Nasdaq sloot donderdag nog 1,6 procent lager en zag daarmee het weekverlies oplopen tot ongeveer 4 procent. Vooral de chipbedrijven stonden onder druk door tegenvallende kwartaalberichten van Advanced Micro Devices (AMD) en Qualcomm. AMD veerde vrijdag ruim 6 procent op en Qualcomm won 0,7 procent. Ook AI-chipbedrijf Nvidia toonde herstel en steeg 5,1 procent.
Vrijdag zou eigenlijk het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid verschijnen, maar dat rapport is uitgesteld door de recente tijdelijke sluiting van de overheid en komt pas volgende week naar buiten. Het banencijfer speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve.
