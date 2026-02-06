ECONOMIE
Amnesty voert actie tegen Iraans geweld tegen demonstranten

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 16:03
DEN HAAG (ANP) - Rond de 150 mensen doen mee aan een demonstratie van Amnesty International in de buurt van de Iraanse ambassade in het Haagse stadsdeel Scheveningen. Ze voeren actie tegen het bloedig neerslaan van demonstraties in Iran door het ayatollahregime.
De betogers dragen gele en zwarte borden met teksten als 'Stop het geweld' en 'Iran: end the bloodshed' (Iran: stop het bloedvergieten), ziet een ANP-verslaggever. Ook dragen ze oude Iraanse (Perzische) vlaggen, die door de Iraanse oppositie worden gebruikt.
Ze mogen niet direct voor de deur van de ambassade aan de Duinweg actievoeren, daarom staan ze een meter of 100 verderop op het kruispunt met de Hogeweg. Pal voor de ambassade heeft Amnesty een ledscherm neergezet waarop een livebeeld van de betoging te zien is. Op de demonstratieplek staat zo'n zelfde scherm waarop de ambassade te zien is. Voor deze vorm is gekozen nadat de gemeente Den Haag een eerdere demonstratie op 23 januari had verboden.
