Duo krijgt zes jaar cel voor aanslag op Rotterdamse advocaat

ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank in Rotterdam heeft twee mannen veroordeeld tot elk zes jaar cel voor een aanslag op een Rotterdamse advocaat in december 2024. Toen ontplofte een explosief onder de auto van de strafpleiter, die stond te wachten voor het stoplicht bij de Maastunnel in Rotterdam. De man bleef ongedeerd; zijn auto raakte wel beschadigd.

"Nederland, met name de regio Rotterdam, wordt geteisterd door explosies. De explosies worden meestal gepleegd met zwaar vuurwerk. Deze explosie is mede door het gebruik van een geavanceerd explosief en de professionele voorbereiding, van een totaal andere orde", schrijft de rechtbank in het vonnis. De rechtbank schrijft verder dat de impact op het slachtoffer enorm is. Ook is het motief voor de aanslag nog altijd niet duidelijk. "Dit alles maakt dat het slachtoffer nog steeds gebukt gaat onder gevoelens van angst, onzekerheid en onveiligheid."

Het Openbaar Ministerie eiste begin januari twaalf jaar tegen Franklove A. (43) en Juri G. (36). Volgens de rechtbank hebben zij voorverkenningen gedaan bij adressen waar de advocaat verbleef, springstof bij de benzinetank van de auto geplaatst en die op 11 december rond 08.30 uur laten ontploffen door te bellen naar een modem. Dat zorgde ervoor dat de airbag openging, de achterband leegliep en stukken plastic van de auto afvlogen.

Beide mannen ontkennen er iets mee te maken te hebben. G. bekende tijdens de zitting wel dat hij een simkaart heeft gekocht voor een peilbaken dat onder de auto van de advocaat zat. De rechtbank schrijft dat de twee mannen in opdracht van een ander gehandeld lijken te hebben, "met vermoedelijk als tegenbeloning een geldbedrag", en noemt dit "heel kwalijk".