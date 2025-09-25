Amazon schikt Prime-beschuldigingen voor 2,5 miljard dollar

SEATTLE (ANP/RTR/DPA) - Amazon schikt Amerikaanse beschuldigingen over misleidende praktijken bij zijn Prime-abonnementsdienst voor 2,5 miljard dollar. De Federal Trade Commission (FTC), een belangrijke toezichthouder in de VS, betichtte Amazon ervan dat gebruikers werden aangemeld voor het abonnement zonder dat ze hiervoor duidelijk toestemming hadden gegeven.

Cruciale informatie over de prijs en automatische verlenging van Prime was vaak verborgen of alleen in kleine lettertjes vermeld, aldus de FTC. Ook zou het voor klanten moeilijk zijn geweest om het abonnement op te zeggen.

Van het schikkingsbedrag is 1,5 miljard dollar bestemd om in aanmerking komende Prime-abonnees terug te betalen. Het gaat naar schatting om tientallen miljoenen klanten.

Bij de schikking erkent Amazon geen schuld. Als onderdeel van de schikking heeft Amazon ermee ingestemd een "duidelijke en opvallende" knop te maken waarmee klanten een abonnement kunnen weigeren, en het opzeggen te vereenvoudigen.