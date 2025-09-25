Nederland en Oeganda tekenen verklaring over terugkeercentrum

DEN HAAG (ANP) - Nederland en Oeganda hebben een intentieovereenkomst getekend om in het Oost-Afrikaanse land een terugkeercentrum neer te zetten voor afgewezen asielzoekers. Minister David van Weel (Asiel, VVD) en zijn Oegandese collega hebben deze verklaring getekend in de marge van de VN-vergadering in New York. Het gaat in de eerste plaats om een "kleinschalige proef" met een "beperkt aantal afgewezen asielzoekers".

De plannen moeten nog verder worden uitgewerkt. Die moeten volgens de ministers in lijn zijn met het nationale, Europese en internationale recht.

Toen voormalig minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp, PVV) vorig jaar liet weten met de plannen bezig te zijn, kreeg zij daar meteen veel kritiek op. Rob Jetten van D66 sprak bijvoorbeeld van een "totaal onhaalbaar en ondoordacht plan" en "symboolpolitiek".