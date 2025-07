Pogacar was in zegetocht met gedachten bij overleden wielertalent

HAUTACAM (ANP) - Tadej Pogacar dacht in de laatste kilometer van zijn indrukwekkende zegetocht op de Hautacam aan het jonge Italiaanse wielertalent Samuele Privitera, die woensdag een fatale val maakte in de beloftekoers Giro della Valle d'Aosta.

"Ik moest aan hem denken. aan hoe zwaar deze sport kan zijn en hoeveel pijn ze kan doen", zei de Sloveen in het flashinterview. "Deze ritzege is voor Samuele en zijn familie. Het is heel verdrietig. Het was het eerste wat ik deze morgen las."

Pogacar richtte met zijn machtige solo een slagveld aan in de Tour en zette zijn concurrenten op minuten achterstand. "Ik had deze rit al heel lang in gedachten. Drie jaar geleden was Jonas Vingegaard nog te sterk voor mij op deze klim en ik wilde uiteraard revanche, hoewel ik er vooraf niet eens aan dacht. Ik vind dit vooral een supermooie beklimming. We deden het als ploeg fantastisch en ik ben heel blij met de tijd die ik heb gewonnen."

'Geen slechte valpartij'

Pogacar zei weinig last te hebben gehad van de val die hij woensdag maakte in het slot van de elfde etappe. "Je weet nooit hoe je lichaam reageert op een crash, maar het was geen slechte valpartij. Niets ergs. Ik voel enkel mijn heup als ik mijn gymoefeningen doe."

De drievoudig Tourwinnaar kwam 2.10 minuten voor Vingegaard als eerste boven op de zware klim in de Pyreneeën. De Duitser Florian Lipowitz reed verrassend sterk en eindigde als derde op 2.23. De vierde plaats was voor de Noor Tobias Johannessen op 3.00 van de winnaar. De Belg Remco Evenepoel arriveerde als zevende op 3.35 van Pogacar. Ben Healty begon de etappe in de gele trui, maar die raakte hij kwijt aan Pogacar. De Ier kwam als 25e boven op de Hautacam op 13.38.