Apple ziet omzet stijgen, geholpen door hogere verkoop iPads

CUPERTINO (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse technologieconcern Apple heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet behaald dan een jaar eerder, ondanks zwakte bij de verkoop van iPhones in China. Daar stond tegenover dat meer werd verdiend met de verkoop van iPads en de diensten van het bedrijf.

Volgens Apple bedroeg de omzet in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar 85,8 miljard dollar. Dat is 5 procent meer dan een jaar eerder. Er werd een nettowinst behaald van 21,4 miljard dollar, tegen 19,9 miljard dollar een jaar terug. Het in het Californische Cupertino gevestigde concern zegt dat daarmee recordresultaten werden geboekt voor zijn derde kwartaal.

Apple heeft in China te maken met felle concurrentie van Chinese smartphonemerken zoals Huawei en het verbod op het gebruik van iPhones bij Chinese overheidsinstellingen en staatsbedrijven. Om de Chinese verkoop van iPhones te stimuleren, is Apple met flinke prijsverlagingen gekomen.

iPads

Maar de verkoop van iPads ging flink omhoog, geholpen door nieuwe modellen. Naar verwachting zal Apple in september weer met nieuwe iPhones naar buiten komen.

Apple is ook bezig met toepassingen rond kunstmatige intelligentie. Zo werd in juni een samenwerking aangekondigd met OpenAI, waarbij Apple-gebruikers toegang krijgen tot ChatGPT via de digitale assistent Siri. Dat moet later dit jaar mogelijk worden bij het nieuwe besturingssysteem iOS 18 van Apple.