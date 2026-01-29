Talloze beelden kindermisbruik in AI-trainingsdata Amazon

SEATTLE (ANP/BLOOMBERG) - Amazon.com is honderdduizenden beelden van kindermisbruik tegengekomen in de data die het bedrijf gebruikt om zijn AI-modellen te trainen. De webwinkel heeft de content verwijderd voordat er modellen mee zijn getraind en deze gemeld bij het National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) in de Verenigde Staten.

De Amerikaanse organisatie NCMEC, opgericht om tips over kindermisbruik te verzamelen, ontving vijftien keer zoveel AI-gerelateerde meldingen in 2025 ten opzichte van een jaar eerder. De meeste van die meldingen kwamen van Amazon, maakt de kinderbeschermingsorganisatie bekend.

Bedrijven zijn in de competitieve AI-race op zoek naar enorme hoeveelheden data om hun modellen te trainen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van openbare bronnen op het internet. De risico's worden niet altijd overzien. Het trainen van kunstmatige intelligentie met dergelijke content kan tot gevolg hebben dat een model vergelijkbare beelden maakt.