Amerikaanse banken eindigen hoger op Wall Street na resultaten

Economie
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 22:13
NEW YORK (ANP) - Bank of America en Morgan Stanley zijn woensdag hoger geëindigd op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse banken openden de boeken, waaruit hogere winsten naar voren kwamen, onder meer dankzij goede resultaten met zakenbankieren.
Bank of America sloot 4,4 procent hoger, Morgan Stanley noteerde een plus van 4,7 procent. Op dinsdag waren er al cijfers van de banken JPMorgan Chase (plus 1,2 procent), Citigroup (min 0,1 procent), Wells Fargo (plus 2,3 procent) en Goldman Sachs (min 0,4 procent).
De Dow-Jonesindex sloot een fractie lager op 46.253,31 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 6671,06 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,7 procent tot 22.670,08 punten.
ASML
Ook verschillende chipbedrijven werden meer waard nadat de kwartaalresultaten van chipmachinefabrikant ASML eerder op de dag waren gepubliceerd. ASML haalde in het afgelopen kwartaal meer orders binnen dan verwacht. Chipfondsen Advanced Micro Devices (AMD) steeg 9,4 procent, NXP Semiconductors en Intel stegen respectievelijk 0,5 procent en 4,3 procent. Nvidia sloot 0,1 procent lager.
Apple won 0,6 procent. Het techconcern heeft nieuwe apparaten van zijn Pro-lijn onthuld. Het gaat om een iPad-tablet en een MacBook-laptop. Deze zijn uitgerust met de nieuwe M5-chip van Apple. Die moet het uitvoeren van bepaalde taken op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) sneller maken.
Beleggers verwerkten verder het Beige Book van de Amerikaanse centrale bank. Dat geeft inzicht in de staat van de Amerikaanse economie. Uit het rapport kwam naar voren dat er de afgelopen tijd "weinig of geen verandering" was in de economische activiteit. Wel was er in veel districten sprake van gestegen prijzen als gevolg van importheffingen.
