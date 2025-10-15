Van der Plas waarschuwt boeren: PVV stemt vaak mee met PvdD

DEN HAAG (ANP) - Boeren moeten goed oppassen als ze willen stemmen op de PVV, waarschuwt BBB-leider Caroline van der Plas in een verkiezingsinterview met Nieuwsuur. Volgens haar lijkt de PVV het goed voor te hebben met de boeren, maar stemt de partij van Geert Wilders vaak mee met de Partij voor de Dieren.

Vooral op thema's als de wolf of dierenwelzijn zijn de PVV en PvdD volgens Van der Plas weinig van elkaar te onderscheiden. "Mocht je een stem op de PVV overwegen: weet dan dat je een hele hap PvdD erbij krijgt."

De BBB zoekt al langere tijd meer de confrontatie op met de PVV en probeert zich meer op migratie en de islam te richten. Eerder woensdag presenteerde BBB-vicepremier Mona Keijzer nog een stuk tegen "islamitisch extremisme". Zo wil de BBB een verbod op gezichtsbedekkende kleding en bidden op straat.

Volgens Van der Plas zegt Wilders alleen wat kiezers denken, maar voert haar partij ook daadwerkelijk uit wat kiezers willen.