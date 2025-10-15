ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van der Plas waarschuwt boeren: PVV stemt vaak mee met PvdD

Samenleving
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 22:16
anp151025192 1
DEN HAAG (ANP) - Boeren moeten goed oppassen als ze willen stemmen op de PVV, waarschuwt BBB-leider Caroline van der Plas in een verkiezingsinterview met Nieuwsuur. Volgens haar lijkt de PVV het goed voor te hebben met de boeren, maar stemt de partij van Geert Wilders vaak mee met de Partij voor de Dieren.
Vooral op thema's als de wolf of dierenwelzijn zijn de PVV en PvdD volgens Van der Plas weinig van elkaar te onderscheiden. "Mocht je een stem op de PVV overwegen: weet dan dat je een hele hap PvdD erbij krijgt."
De BBB zoekt al langere tijd meer de confrontatie op met de PVV en probeert zich meer op migratie en de islam te richten. Eerder woensdag presenteerde BBB-vicepremier Mona Keijzer nog een stuk tegen "islamitisch extremisme". Zo wil de BBB een verbod op gezichtsbedekkende kleding en bidden op straat.
Volgens Van der Plas zegt Wilders alleen wat kiezers denken, maar voert haar partij ook daadwerkelijk uit wat kiezers willen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2376235619

Deze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugd

G3RvlqRW8AAvSWI

Wilders schrikt van peilingen: hij hervat campagne

ANP-482217398

Man die met fakkel voor deur Kaag stond weigert cel in te gaan

ANP-539116170

Bontenbal bekent kleur: “Als je me het pistool op de borst zet…”

ANP-511716543 (1)

Wat er met je darmen gebeurt als je twee keer per week krachttraining doet

ANP-537342152

De verrassende leeftijd waarop je hersenen hun piek bereiken

ANP-539196191

Trump chanteert Argentijnen: dreigt 20 miljard aan steun te schrappen als volk weigert op Milei te stemmen

Loading