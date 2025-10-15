ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Curaçaose minister Silvania neemt ontslag en gaat parlement in

Samenleving
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 22:01
anp151025189 1
WILLEMSTAD (ANP) - Op Curaçao heeft minister Javier Silvania woensdagmiddag (lokale tijd) zijn ontslag bij de gouverneur ingediend na een conflict met zijn partij MFK. Statenlid van die partij, Tyrone Boekhoudt, heeft zijn zetel opgegeven om de minister een plaats te gunnen in het parlement. Daar zal Silvania gebruik van maken.
De 53-jarige Javier Silvania is jurist, econoom, fiscalist en sinds 2021 politicus. Hij combineerde twee portefeuilles: Financiën en Gezondheid, Natuur en Milieu. Hij kreeg bij de laatste verkiezingen dit jaar ruim 18.000 stemmen als nummer twee van de MFK. Op de nummer één op de kieslijst, de huidige premier Gilmar 'Pik' Pisas, stemden 11.000 mensen.
De partij MFK nam onlangs zware disciplinaire maatregelen tegen Silvania, nadat een opname van een uit de hand gelopen ruzie tussen hem en het hoofd van de belastingdienst openbaar was gemaakt. Omdat Silvania door de maatregelen feitelijk een minister zonder portefeuille was geworden, heeft hij zijn ontslag aangeboden.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2376235619

Deze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugd

G3RvlqRW8AAvSWI

Wilders schrikt van peilingen: hij hervat campagne

ANP-482217398

Man die met fakkel voor deur Kaag stond weigert cel in te gaan

ANP-539116170

Bontenbal bekent kleur: “Als je me het pistool op de borst zet…”

ANP-511716543 (1)

Wat er met je darmen gebeurt als je twee keer per week krachttraining doet

ANP-537342152

De verrassende leeftijd waarop je hersenen hun piek bereiken

ANP-539196191

Trump chanteert Argentijnen: dreigt 20 miljard aan steun te schrappen als volk weigert op Milei te stemmen

Loading