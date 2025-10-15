Curaçaose minister Silvania neemt ontslag en gaat parlement in

WILLEMSTAD (ANP) - Op Curaçao heeft minister Javier Silvania woensdagmiddag (lokale tijd) zijn ontslag bij de gouverneur ingediend na een conflict met zijn partij MFK. Statenlid van die partij, Tyrone Boekhoudt, heeft zijn zetel opgegeven om de minister een plaats te gunnen in het parlement. Daar zal Silvania gebruik van maken.

De 53-jarige Javier Silvania is jurist, econoom, fiscalist en sinds 2021 politicus. Hij combineerde twee portefeuilles: Financiën en Gezondheid, Natuur en Milieu. Hij kreeg bij de laatste verkiezingen dit jaar ruim 18.000 stemmen als nummer twee van de MFK. Op de nummer één op de kieslijst, de huidige premier Gilmar 'Pik' Pisas, stemden 11.000 mensen.

De partij MFK nam onlangs zware disciplinaire maatregelen tegen Silvania, nadat een opname van een uit de hand gelopen ruzie tussen hem en het hoofd van de belastingdienst openbaar was gemaakt. Omdat Silvania door de maatregelen feitelijk een minister zonder portefeuille was geworden, heeft hij zijn ontslag aangeboden.