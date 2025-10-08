ECONOMIE
Amerikaanse belastingdienst stuurt 34.000 werknemers naar huis

Economie
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 21:45
anp081025225 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse belastingdienst (IRS) stuurt bijna de helft van zijn werknemers tijdelijk naar huis. Door het uitblijven van een politiek akkoord over de overheidsbegroting is er geen geld voor veel overheidsdiensten. Daardoor komen 34.000 van de 74.299 medewerkers tijdelijk zonder werk te zitten, meldt de IRS in een woensdag gepubliceerd noodplan.
Republikeinen en Democraten in het Amerikaanse Congres kwamen vorige week niet tot een begrotingsakkoord voor het aflopen van de deadline. Daardoor is de federale overheid al een week grotendeels gesloten, een zogenoemde shutdown.
In de eerste week konden alle IRS-medewerkers nog doorwerken dankzij financiering die stamt uit de regeringstermijn van voormalig president Joe Biden. Door het naar huis sturen van duizenden medewerkers zijn er minder mensen beschikbaar om vragen van belastingplichtigen te beantwoorden. De overgebleven IRS-medewerkers treffen voorbereidingen voor de aanstaande periode van belastingaangiftes.
