VVD noemt bezuiniging op onderwijs 'pijnlijk'

door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 21:55
anp081025226 1
AMSTERDAM (ANP) - De bezuinigingen op het onderwijs van het kabinet-Schoof zijn "pijnlijk". Dat zei VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski in een verkiezingsdebat over de toekomst van studenten op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijdens het debat stelde Rajkowski dat de overheid de studiekeuze van studenten meer moet sturen. De liberaal wil "met het oog op de toekomst" bepaalde opleidingen, zoals mbo Techniek, financieel aantrekkelijker maken.
"Als de VVD zich zorgen maakt over of voldoende studenten voor bepaalde opleidingen kiezen, waarom hebben ze dan de grootste onderwijsbezuinigingen in jaren doorgevoerd?", vroeg Jan Paternotte (D66). Daarmee doelde hij op de bezuiniging van meer dan 1 miljard euro die het huidige kabinet op termijn doorvoert. Rajkowski erkende dat de bezuinigingen "pijnlijk" en "niet leuk" zijn.
Ook over het schrappen van een subsidie voor stages in de zorg botsten de twee Kamerleden. "Die werkt niet," zei de VVD'er. "De Rekenkamer zei dat die niet werkt." Paternotte reageerde: "Dan maak je hem beter, dan schaf je hem niet af."
