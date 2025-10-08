Politie: ongeveer 20 aanhoudingen bij spoorblokkade Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft bij de actie van onder andere Extinction Rebellion (XR) op station Amsterdam Centraal ongeveer twintig mensen aangehouden. De meesten zijn aangehouden voor het lopen op het spoor, maar sommigen zitten ook vast voor belediging.

Of de activisten de nacht in de cel moeten doorbrengen, weet een woordvoerster van de politie niet. In het cellencomplex wordt volgens haar per arrestant bekeken wat er verder gebeurt.

Zeventien activisten liepen rond 19.30 uur het spoor op. De politie greep snel in en na een kwartier was de actie beëindigd. De politie voerde de demonstranten af in een soort touringcar van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Met de actie wilden de demonstranten aandacht vragen voor Gaza. Ze eisen dat het kabinet een volledig economisch embargo tegen Israël instelt. Dinsdag was al aangekondigd dat er een spoorblokkade bij een station zou plaatsvinden.