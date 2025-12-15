ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Amerikaanse beurzen sluiten lager, techaandelen weer onder druk

Economie
door anp
maandag, 15 december 2025 om 22:15
anp151225214 1
NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenmarkten leverden maandag hun openingswinsten al snel weer in en sloten lager. Technologieaandelen stonden, net als vorige week, onder druk door zorgen over hoge waarderingen in de AI-sector die opnieuw de kop opstaken.
iRobot ging snoeihard onderuit op de beurzen in New York. De robotstofzuigermaker, bekend van de Roomba-stofzuigers, heeft faillissement aangevraagd in de Verenigde Staten. Het faillissement volgt op jaren van tegenvallende resultaten van iRobot dat sinds het hoogtepunt tijdens de coronapandemie de verkopen sterk zag dalen. Het aandeel kelderde liefst 73 procent in waarde.
Beleggers namen verder een afwachtende houding aan na de door techaandelen aangevoerde uitverkoop op vrijdag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 48.416,56 punten. De S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 6816,51 punten en techgraadmeter Nasdaq sloot 0,6 procent lager op 23.057,41 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

vws begint campagne om waarde van ouderen te belichten1601079381

Meer AOW in 2026: dit ontvang je straks elke maand op je rekening

ANP-517129314

Dit goedkope plantaardige krachtvoer is het Japanse geheim voor een lang en gezond leven

shutterstock_1065025445

Je hebt je kinderen verwent als ze dit doen

psqjgquc_australia_625x300_15_December_25

Wat we weten over de vader en zoon die 16 mensen doodschoten. "mama we gaan nu zwemmen"

ANP-336637460

Psychotherapeut onthult het ware motief achter vreemdgaan (en het is niet wat je denkt)

Schermafbeelding 2025-12-15 om 06.57.12

Amerikaanse regisseur Rob Reiner en vrouw vermoord gevonden in hun huis

Loading