Amerikaanse beurzen sluiten lager, techaandelen weer onder druk

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenmarkten leverden maandag hun openingswinsten al snel weer in en sloten lager. Technologieaandelen stonden, net als vorige week, onder druk door zorgen over hoge waarderingen in de AI-sector die opnieuw de kop opstaken.

iRobot ging snoeihard onderuit op de beurzen in New York. De robotstofzuigermaker, bekend van de Roomba-stofzuigers, heeft faillissement aangevraagd in de Verenigde Staten. Het faillissement volgt op jaren van tegenvallende resultaten van iRobot dat sinds het hoogtepunt tijdens de coronapandemie de verkopen sterk zag dalen. Het aandeel kelderde liefst 73 procent in waarde.

Beleggers namen verder een afwachtende houding aan na de door techaandelen aangevoerde uitverkoop op vrijdag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 48.416,56 punten. De S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 6816,51 punten en techgraadmeter Nasdaq sloot 0,6 procent lager op 23.057,41 punten.