Darter Van Duijvenbode knokt zich naar tweede ronde op WK 

LONDEN (ANP) - Darter Dirk van Duijvenbode heeft op het WK darts in Londen de tweede ronde bereikt. De 33-jarige Zuid-Hollander versloeg in Alexandra Palace in de Engelse hoofdstad de Belg Andy Baetens met 3-2 in sets.

Van Duijvenbode won de eerste leg van de eerste set, die de Belgische debutant was begonnen. De Belg kwam terug, maar de Nederlander greep de eerste set. Baetens, in 2023 winnaar van de Lakeside, het WK dat door de andere bond WDF wordt georganiseerd, won vervolgens de tweede en derde set door de kansen op de dubbels beter te benutten dan Van Duijvenbode.

In de vierde set kwam Van Duijvenbode met 1-0 in legs achter, maar hij knokte zich terug en greep de set door drie legs op rij te winnen. In de door Baetens begonnen eerste leg van de vijfde set nam hij vervolgens het initiatief door 170 uit te gooien. In de vierde leg maakte hij het af met een finish van 102.