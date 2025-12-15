Beslissing ondernemingskamer over FNV mogelijk woensdag

DEN HAAG (ANP) - De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam krijgt naar verwachting woensdag het laatste woord over het ingrijpen bij FNV. De vakbond kreeg eerder tot 17 december de tijd om met een definitief hervormingsplan te komen na de ontstane bestuurscrisis. Ook na een vergadering van het Ledenparlement van FNV over de kwestie maandagavond lijkt er nog geen oplossing.

"Pas na de uitspraak van de ondernemingskamer woensdag zullen we een verklaring afgeven. Meer ga ik er niet over zeggen", zegt een woordvoerder van het Ledenparlement.

Binnen FNV is het al maanden onrustig. FNV Personeel, de interne vakbond bij FNV, uitte eerder dit jaar zorgen over de sociale veiligheid binnen de bond. Dat leidde uiteindelijk tot een rechtszaak.

De ondernemingskamer besloot eerder al Ton Heerts en Lodewijk Asscher aan te stellen als tijdelijke toezichthouders om de rust terug te brengen bij FNV. De twee vroegen de rechter om meer bevoegdheid om een hervorming van de bestuursstructuur van FNV in gang te kunnen zetten.