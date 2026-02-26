ECONOMIE
Amerikaanse industrie kampt met tekorten zeldzame aardmetalen

Economie
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 6:20
anp260226042 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De luchtvaart- en halfgeleidersindustrie in de Verenigde Staten kampt met een steeds groter tekort aan zeldzame aardmetalen. Dat zeggen insiders binnen de industrie een paar weken voordat de Amerikaanse president Donald Trump zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping bezoekt in Beijing.
Het gaat vooral om yttrium en scandium, die vrijwel geheel in China worden geproduceerd. De metalen zijn nodig in defensietechnologie, de luchtvaart en in halfgeleiders.
Beijing beperkte de export in april vorig jaar mede als reactie op Trumps importheffingen. Nu is export weer op gang gekomen, maar weinig vrachten bereiken nog de VS. Dat wordt een van de gespreksthema's tussen Xi en Trump in maart.
Chips
Belangrijk probleem is yttrium, dat in coatings wordt gebruikt die ervoor zorgen dat motoren en turbines niet smelten bij hoge temperaturen. Zonder toepassing van deze coatings kunnen de motoren niet worden gebruikt.
Producenten die yttrium nodig hebben, zijn begonnen kleinere klanten af te stoten om grotere te kunnen blijven bedienen.
Scandium is vooral belangrijk bij het vervaardigen van chips. Deze worden gebruikt in bijvoorbeeld 5G-smartphones. De afgelopen maanden hebben chipsproducenten te maken gehad met vertragingen bij het verkrijgen van exportlicenties van scandium uit China. Ze hebben zich tot de regering gewend voor hulp.
