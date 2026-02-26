Hof van beroep vernietigt een van de veroordelingen Jimmy Lai

HONG KONG (ANP/RTR) - Het hof van beroep in Hongkong heeft de veroordeling voor fraude van mediamagnaat Jimmy Lai (78) door een lager hof vernietigd.

Hij zat een straf uit van vijf jaar en negen maanden voor het niet nakomen van een leasecontract van zijn inmiddels opgeheven pro-democratische krant Apple Daily.

Lai kreeg begin februari ook een gevangenisstraf van twintig jaar opgelegd voor het publiceren van opruiend materiaal en samenspanning met buitenlandse mogendheden. Human Rights Watch noemde dat "een verwoestende klap voor de persvrijheid in de stad".

Hongkong, een voormalige Britse kroonkolonie, behoort sinds 1997 weer tot China. De stad kreeg na de overdracht een aparte status, maar China heeft zijn greep steeds verder verstevigd.