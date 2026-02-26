ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Je kunt griep krijgen van stof

gezondheid
door Gerard Driehuis
donderdag, 26 februari 2026 om 6:07
generated-image (2)
We dachten het te weten: griep krijg je van iemand die in je gezicht hoest, niest of te dicht bij je staat. Maar nieuw onderzoek laat zien dat het beeld een stuk minder overzichtelijk is. Griepvirussen blijken namelijk mee te liften op… stof.
In een veelbesproken studie met cavia’s zagen onderzoekers dat de dieren niet alleen virusdeeltjes uitademen, maar ook enorme wolken minuscule stofdeeltjes produceren als ze gewoon rondlopen in hun kooi – tot wel 1.000 deeltjes per seconde. Een deel daarvan blijkt besmet met influenzavirus en kan door de lucht naar andere dieren reizen, zonder een enkele hoestbui ertussen. De onderzoekers introduceerden hiervoor een nieuwe term: “aerosolized fomites” – virusbesmet stof dat als onzichtbare transportband door de lucht zweeft.
Nog verontrustender: ook levenloze objecten kunnen zo’n bron zijn. In het lab werden papieren tissues en keukenrol eerst ingesmeerd met griepvirus, gedroogd en daarna verfrommeld. Daarbij kwamen tot 900 deeltjes per seconde vrij, waarvan sommige nog infectieus bleken. Het virus kan dus enige tijd overleven op oppervlakken en later alsnog als stofdeeltje worden ingeademd.
Stofzuigen tegen griep

Het gaat om labomstandigheden met cavia’s, niet om een directe meting in Nederlandse woonkamers. Toch zijn de implicaties relevant. Huisstof bestaat uit textielvezels, huidschilfers, dierenharen en microscopische deeltjes van bijvoorbeeld tissues en beddengoed. Als een griepvirus zulke deeltjes kan “kapen”, betekent dat dat ventilatie, regelmatig schoonmaken en voorzichtig omgaan met gebruikte zakdoekjes waarschijnlijk belangrijker zijn dan we dachten – naast de bekende adviezen over handen wassen en afstand houden.

Voor virologen is dit “schokkend”, omdat het laat zien dat we transmissie te eenzijdig via druppels en aerosolen uit de luchtwegen hebben bekeken. Voor de rest van ons is de boodschap minder spectaculair, maar wel concreet: gooi gebruikte papieren zakdoekjes meteen weg, was je handen en onderschat de rol van stof in slecht geventileerde ruimtes niet. Je kunt griep niet wegstofzuigen, maar een schonere, goed geventileerde omgeving maakt de kans dat dat ene besmette stofdeeltje jou bereikt wel net wat kleiner.

Lees ook

Hoesten en snotteren: geen griep, maar gewoon… hoesten en snotterenHoesten en snotteren: geen griep, maar gewoon… hoesten en snotteren
De griepgolf komt eraan: dit moet je vooral níet doen als je ziek bentDe griepgolf komt eraan: dit moet je vooral níet doen als je ziek bent
Een nieuw virus waart over de wereld: hoe bang moeten we zijn?Een nieuw virus waart over de wereld: hoe bang moeten we zijn?
Worden we ernstiger ziek van de nieuwe griepvariant? Feiten en adviezen op een rijWorden we ernstiger ziek van de nieuwe griepvariant? Feiten en adviezen op een rij
Geïsoleerde stam ontvlucht regenwoud vanwege griepGeïsoleerde stam ontvlucht regenwoud vanwege griep
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 410606406

We verbranden veel minder calorieën dan 30 jaar geleden: hoe kan dat?

shutterstock 2251884047

10 tips om een relatie op te bouwen die tegen een stootje kan

generated-image

Hoesten en snotteren: geen griep, maar gewoon… hoesten en snotteren

ANP-551650610

De idiotie van de nieuwe Box 3-wetgeving: "Het is een vrij bizarre situatie"

ANP-72285974

Het is beter om bevroren groenten niet te koken

anp250226104 1

Russische ambassade: Jetten maakt misstap met steun aan Oekraïne

Loading