In een veelbesproken studie met cavia’s zagen onderzoekers dat de dieren niet alleen virusdeeltjes uitademen, maar ook enorme wolken minuscule stofdeeltjes produceren als ze gewoon rondlopen in hun kooi – tot wel 1.000 deeltjes per seconde. Een deel daarvan blijkt besmet met influenzavirus en kan door de lucht naar andere dieren reizen, zonder een enkele hoestbui ertussen. De onderzoekers introduceerden hiervoor een nieuwe term: “aerosolized fomites” – virusbesmet stof dat als onzichtbare transportband door de lucht zweeft.

Nog verontrustender: ook levenloze objecten kunnen zo’n bron zijn. In het lab werden papieren tissues en keukenrol eerst ingesmeerd met griepvirus, gedroogd en daarna verfrommeld. Daarbij kwamen tot 900 deeltjes per seconde vrij, waarvan sommige nog infectieus bleken. Het virus kan dus enige tijd overleven op oppervlakken en later alsnog als stofdeeltje worden ingeademd.

Stofzuigen tegen griep Het gaat om labomstandigheden met cavia’s, niet om een directe meting in Nederlandse woonkamers. Toch zijn de implicaties relevant. Huisstof bestaat uit textielvezels, huidschilfers, dierenharen en microscopische deeltjes van bijvoorbeeld tissues en beddengoed. Als een griepvirus zulke deeltjes kan “kapen”, betekent dat dat ventilatie, regelmatig schoonmaken en voorzichtig omgaan met gebruikte zakdoekjes waarschijnlijk belangrijker zijn dan we dachten – naast de bekende adviezen over handen wassen en afstand houden.