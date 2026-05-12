Amerikaanse inflatie stijgt naar hoogste niveau in drie jaar

WASHINGTON (ANP/AFP) - De inflatie in de Verenigde Staten is in april tot het hoogste niveau in drie jaar gestegen, zo bleek dinsdag uit overheidsdata. Dat is het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, waarvan de economische gevolgen doorwerken in de grootste economie ter wereld.

De consumentenprijzen zijn vorige maand met 3,8 procent gestegen op jaarbasis, vergeleken met 3,3 procent in maart, maakte het Amerikaanse statistiekbureau bekend. De inflatie werd vooral omhooggejaagd door hogere brandstofprijzen. In april lag de Amerikaanse energieprijsindex bijna 18 procent hoger dan een jaar eerder. De voedselprijzen stegen vorige maand met 3,2 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De Amerikaanse centrale bank streeft op de langere termijn naar een inflatie van 2 procent. Verschillende beleidsmakers binnen de Federal Reserve hebben aangegeven dat renteverhogingen nodig zijn om de stijgende prijzen aan te pakken.