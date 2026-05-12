Overheid beoordeelt honderden aanvragen ecopremies boeren opnieuw

Economie
door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 15:46
DEN HAAG (ANP) - De overheid gaat honderden aanvragen van boeren voor een vergoeding voor natuurvriendelijke landbouw herbeoordelen. Volgens landbouworganisatie LTO zijn te veel aanvragen voor de zogeheten ecoregeling verlaagd of afgewezen.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gaat 1345 aanvragen van vorig jaar nu handmatig beoordelen. Dat maakt minister Jaimi van Essen (Landbouw, D66) bekend in een Kamerbrief. De aanvragen van deze boeren waren in eerste instantie gecheckt met behulp van satellietbeelden en een algoritme.
Boeren en LTO zagen dat veel aanvragen door dat systeem onterecht werden afgewezen. Boeren kunnen bijvoorbeeld geld krijgen voor het inzaaien van gewassen op braakliggend land, maar afgestorven planten zijn niet altijd zichtbaar op dat soort beelden.
Van Essen adviseert boeren om in de toekomst "ambitieus maar realistisch te plannen", om te voorkomen dat ze terugvallen in vergoeding als een eco-activiteit niet goed lukt.
