Jonge werkenden zitten langer en vaker ziek thuis, ziet Arbo Unie

NIEUWEGEIN (ANP) - Werknemers tussen de 25 en 45 jaar zitten vaker en langer ziek thuis, merkt de Arbo Unie. Tussen 2020, het eerste jaar van de coronapandemie in Nederland, en 2025 is het aantal meldingen van burn-outgerelateerde klachten onder deze groep volgens de arbodienstverlener verdubbeld. De gemiddelde duur van hun psychisch verzuim, bijvoorbeeld door een burn-out, is opgelopen tot richting een half jaar.

Volgens een woordvoerder van de Arbo Unie vallen werkenden tussen de 25 en 45 jaar sinds corona veel vaker uit door mentale factoren en een combinatie van psychische en sociale omstandigheden. Ook hebben zij nu vaker te maken met een hoge werkdruk. "Veel jonge werkenden zitten in een levensfase waarin werk, jonge kinderen, mantelzorg, financiële druk en persoonlijke ontwikkeling samenkomen. Vaak is het de combinatie met werk die maakt dat het te veel wordt."

De organisatie ziet daarnaast dat jongeren zich sinds corona ook vaker voor korte tijd ziek melden op het werk. Een "andere zorgelijke ontwikkeling", vindt de Arbo Unie, omdat kort verzuim een signaal kan zijn van oplopend langdurig verzuim.

Uit andere onderzoeken kwam al naar voren dat jongeren vaak psychische klachten ervaren, onder meer door prestatiedruk, constant bereikbaar moeten zijn en financiële onzekerheid. Ook zorgen die ze hebben over bijvoorbeeld het niet kunnen krijgen van een huis spelen een rol. Daarnaast werd eerder al duidelijk dat veel jongeren zich tijdens de lockdowns in de coronaperiode slechter voelden, mede doordat zij gedurende langere tijd aan huis gebonden waren.