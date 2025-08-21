ECONOMIE
Amerikaanse justitie wil onderzoek instellen naar Fed-bestuurder

Economie
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 17:46
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse ministerie van Justitie is van plan een onderzoek in te stellen naar Fed-bestuurder Lisa Cook. Een hoge ambtenaar heeft Fed-voorzitter Jerome Powell hierover donderdag per brief geïnformeerd en hem aangemoedigd Cook uit de raad te verwijderen.
Eerder deze week eiste president Donald Trump al het vertrek van Cook bij de Amerikaanse centrale bank om mogelijke hypotheekfraude. Cook, in 2022 aangesteld door toenmalig president Joe Biden, zei eerder op donderdag zich "niet te laten intimideren om af te treden".
