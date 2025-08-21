Ook gegevens van 266 (ex-)gevangenen bij datalek gehackt lab

DEN HAAG (ANP) - De gegevens van 266 gevangenen en voormalige gevangenen zijn buitgemaakt door de hackers die data hebben gestolen van mensen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker bij het laboratorium Clinical Diagnostics. In een brief aan de Tweede Kamer meldt demissionair staatssecretaris Teun Struycken van Rechtsbescherming dat het gehackte laboratorium ook onderzoek deed voor de Dienst Justitiële Inrichtingen. De gegevens zijn buitgemaakt in de periode van 2022 tot 2025.

"Ik kan mij goed voorstellen dat het incident bij degenen die het betreft en mensen uit hun omgeving vragen oproept", aldus de NSC-bewindsman. De mensen van wie gegevens zijn gestolen worden hierover geïnformeerd door Clinical Diagnostics. "In deze brieven is informatie opgenomen over het datalek en over extra beveiligingsmaatregelen die door het laboratorium zijn getroffen, wat betrokkenen kunnen doen en waar ze terechtkunnen met vragen."

DJI werkt voorlopig niet meer samen met het getroffen laboratorium, aldus Struycken.