Amerikaanse rechter blokkeert dagvaardingen tegen Fed en Powell

door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 21:57
WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Een Amerikaanse federale rechter heeft vrijdag de dagvaardingen van het ministerie van Justitie tegen de Federal Reserve en voorzitter Jerome Powell geblokkeerd. De kwestie gaat over de renovatie van het hoofdkantoor van de Amerikaanse centrale bank in Washington en de verklaring van Powell hierover. Het ministerie wil in beroep gaan tegen de beslissing.
Powell maakte de dagvaardingen in januari bekend. Hij omschreef ze als een bedreiging voor de onafhankelijkheid van de Fed en onderdeel van president Donald Trumps pogingen om druk uit te oefenen om de rente te verlagen. De rechter was het ermee eens en zei dat een "berg van bewijs" suggereert dat het onderzoek bedoeld was om de Fed-voorzitter onder druk te zetten om de rente te verlagen of af te treden.
De regering heeft daarentegen volgens de rechter "geen enkel bewijs" geleverd om Powell te verdenken van een misdrijf.
