ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

PvdA'er Heinhuis: bruine kroeg is officieel immaterieel erfgoed

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 22:00
AMSTERDAM (ANP) - De bruine kroeg komt op de Nederlandse lijst van immaterieel erfgoed. Dat heeft fractievoorzitter van de PvdA in Amsterdam Lian Heinhuis vrijdagavond bekendgemaakt in het tv-programma Café Kockelmann.
In 2023 diende Heinhuis een voorstel in om bruine kroegen in de hoofdstad tot erfgoed te verheffen. Omdat ze vindt dat de bruine kroeg bij de ziel van de stad hoort, maar steeds meer van die "iconische plekken" verdwijnen. De gemeenteraad stemde er toen mee in om dat proces in gang te zetten.
"Dat zijn plekken waar mensen elkaar ontmoeten, waar gesprekken plaatsvinden, waar je je buren een keer ziet. Of juist iemand spreekt die je helemaal niet kent, die heel anders is dan jij", aldus Heinhuis bij Café Kockelmann. "Die plekken mogen we niet verliezen, die zijn te belangrijk."
Volgens Heinhuis kan de bruine kroeg ook in aanmerking komen voor de internationale lijst van immaterieel erfgoed. "Maar de eerste belangrijke stap is gezet."
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2831881

Dit onthult dat je baas is onbekwaam is, zegt Harvard

106546927-15577875-image-m-5_1771602706021

Jongen (11) schiet vader dood in slaap na ruzie over Nintendo Switch

images

Wat vertelt de slaaphouding van je kat jou eigenlijk?

download

Grote overwinning Poetin, Trump schort oliesancties op

96513918_m

Dit zijn de meest verslavende drugs volgens nieuw onderzoek

anp130326101 1

Onderzoekers vinden oorzaak gevaarlijke vogelgriepvarianten

Loading