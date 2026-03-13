Zelensky ontmoet zoon laatste sjah van Iran

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 21:57
PARIJS (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in Parijs een ontmoeting gehad met Reza Pahlavi, de zoon van de laatste sjah van Iran. "De kroonprins en zijn team hebben me bijgepraat over de signalen die ze vanuit het land ontvangen", schreef de Oekraïense leider naderhand op X.
Zelensky stelde dat zijn regering uit is op een "vrij Iran dat niet samenwerkt met Rusland". Die twee landen hebben nu nauwe banden.
De Oekraïense leider had in Parijs ook een ontmoeting met zijn Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron. Daarnaast gaf de president een toespraak op de universiteit Sciences Po, waarin hij erkende dat de aandacht van de wereld zich naar het Midden-Oosten verplaatst.
"Er is niets goeds voor Oekraïne in de oorlog in het Midden-Oosten", aldus Zelensky. Zo kan Rusland profiteren van hogere olieprijzen en wordt in Oekraïne gevreesd voor grotere tekorten aan luchtafweerraketten.
POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2831881

Dit onthult dat je baas is onbekwaam is, zegt Harvard

106546927-15577875-image-m-5_1771602706021

Jongen (11) schiet vader dood in slaap na ruzie over Nintendo Switch

images

Wat vertelt de slaaphouding van je kat jou eigenlijk?

download

Grote overwinning Poetin, Trump schort oliesancties op

96513918_m

Dit zijn de meest verslavende drugs volgens nieuw onderzoek

anp130326101 1

Onderzoekers vinden oorzaak gevaarlijke vogelgriepvarianten

