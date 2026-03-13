Zelensky ontmoet zoon laatste sjah van Iran

PARIJS (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in Parijs een ontmoeting gehad met Reza Pahlavi, de zoon van de laatste sjah van Iran. "De kroonprins en zijn team hebben me bijgepraat over de signalen die ze vanuit het land ontvangen", schreef de Oekraïense leider naderhand op X.

Zelensky stelde dat zijn regering uit is op een "vrij Iran dat niet samenwerkt met Rusland". Die twee landen hebben nu nauwe banden.

De Oekraïense leider had in Parijs ook een ontmoeting met zijn Franse ambtsgenoot Emmanuel Macron. Daarnaast gaf de president een toespraak op de universiteit Sciences Po, waarin hij erkende dat de aandacht van de wereld zich naar het Midden-Oosten verplaatst.

"Er is niets goeds voor Oekraïne in de oorlog in het Midden-Oosten", aldus Zelensky. Zo kan Rusland profiteren van hogere olieprijzen en wordt in Oekraïne gevreesd voor grotere tekorten aan luchtafweerraketten.