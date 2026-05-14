Amerikaanse rechter wil schikking Musk niet zomaar goedkeuren

Economie
door anp
donderdag, 14 mei 2026 om 13:59
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Een Amerikaanse rechter weigert vooralsnog om een schikking van Elon Musk van 1,5 miljoen dollar goed te keuren. Elon Musk wil op die manier een zaak over mogelijke misleiding van beleggers afkopen, maar het bedrag wordt door kenners als erg laag beschouwd. De rechter heeft laten weten nog "rode vlaggen" te zien met betrekking tot de deal.
"Ik ga deze schikking niet zomaar afstempelen", benadrukte rechter Sparkle Sooknanan. Ze heeft advocaten van Musk en de Securities and Exchange Commission (SEC) een reeks vragen gestuurd die volgens haar eerst moeten worden beantwoord.
De Amerikaanse beurswaakhond SEC klaagde de zakenman eerder aan omdat hij in 2022 te laat meldde dat hij een belang in berichtenplatform Twitter had opgebouwd. Toen uiteindelijk bekend werd dat Musk zich had ingekocht, steeg de beurswaarde van Twitter hard. Volgens de SEC liepen beleggers ruim 150 miljoen dollar schade op doordat ze te laat werden ingelicht. Later nam Musk Twitter helemaal over en doopte hij het om tot X.
