Sinner verbreekt met overwinning op Roeblev record Djokovic

Sport
door anp
donderdag, 14 mei 2026 om 14:52
ROME (ANP) - Tennisser Jannik Sinner heeft voor de 32e keer op rij een wedstrijd op een masterstoernooi gewonnen. De Italiaan verbrak daarmee het record van de Serviër Novak Djokovic, die in 2011 tot 31 achtereenvolgende zeges kwam.
Sinner verzekerde zich van het record in Rome, waar hij in de kwartfinales afrekende met de Rus Andrej Roeblev. Het werd 6-2 6-4.
In de halve finale treft Sinner, die dit jaar achtereenvolgens de masterstoernooien van Indian Wells, Miami, Monte Carlo en Madrid op zijn naam schreef, de winnaar van de kwartfinale tussen de Rus Daniil Medvedev en de jonge Spanjaard Martín Landaluce.
