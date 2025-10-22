ECONOMIE
Amerikaanse regering maakt ruim 3 miljard dollar vrij voor boeren

Economie
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 7:45
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse regering is van plan meer dan 3 miljard dollar (2,6 miljard euro) vrij te maken voor hulp aan Amerikaanse boeren, meldt het ministerie van Landbouw. Het geld was bevroren als gevolg van de shutdown.
Veel overheidsdiensten in de Verenigde Staten lijden sinds begin oktober onder de overheidssluiting ('shutdown'), omdat een nieuwe begroting voor hun financiering niet tijdig werd goedgekeurd.
De Amerikaanse landbouwsector lijdt onder de gevolgen van de importtarieven die president Donald Trump aan veel landen heeft opgelegd, schrijft zakenkrant The Wall Street Journal. Zo neemt China in reactie op de hoge Amerikaanse tarieven aanzienlijk minder sojabonen af van Amerikaanse boeren.
