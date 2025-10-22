ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Seoul: Noord-Korea vuurt ballistische raket af richting oosten

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 7:51
anp221025069 1
SEOUL (ANP/DPA) - Noord-Korea heeft een ballistische raket in oostelijke richting afgevuurd, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. De raket werd afgevuurd in de richting van de Japanse Zee, zo citeert Yonhap de generale staf van het leger in Seoul.
Volgens Yonhap heeft Noord-Korea in mei voor het laatst ballistische raketten en kruisraketten met een korte reikwijdte afgevuurd. Een ballistische raket verliest na lancering geleidelijk zijn energie en volgt een ballistisch pad, net als een gegooide bal. Ballistische raketten kunnen met een kernkop worden uitgerust.
Noord-Korea mag volgens VN-resoluties geen ballistische raketten van welke reikwijdte dan ook lanceren of zelfs maar testen. Desondanks heeft Pyongyang de afgelopen jaren zijn raketproeven aanzienlijk uitgebreid en tegelijkertijd zijn retoriek tegen de Verenigde Staten en Zuid-Korea aangescherpt. Het land heeft ook zijn militaire samenwerking met Rusland versterkt.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 459945644

Dit is waarom je bakpapier nooit een tweede keer mag gebruiken

gandr-collage (21)

Slecht peilingnieuws: PVV terug op 34 zetels. Goed peilingnieuws: BBB bijna verdwenen

download (18)

Niemand had verwacht dat het Russische leger zo abominabel zou presteren

42891627_m

Dit is de onverwachte reden dat jij een muggenmagneet bent

c1_3124266_251021143639_1200

Mensenhandel, marteling en moord: 'Organen van verdwenen vrouw (26) verhandeld op zwarte markt Myanmar'

video-valencia-turistes-xarxes_1_630x630

Spanjaarden zijn toeristen zat: Nederlandse fietsers raken zwaar belaagd in Valencia

Loading