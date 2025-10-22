Seoul: Noord-Korea vuurt ballistische raket af richting oosten

SEOUL (ANP/DPA) - Noord-Korea heeft een ballistische raket in oostelijke richting afgevuurd, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. De raket werd afgevuurd in de richting van de Japanse Zee, zo citeert Yonhap de generale staf van het leger in Seoul.

Volgens Yonhap heeft Noord-Korea in mei voor het laatst ballistische raketten en kruisraketten met een korte reikwijdte afgevuurd. Een ballistische raket verliest na lancering geleidelijk zijn energie en volgt een ballistisch pad, net als een gegooide bal. Ballistische raketten kunnen met een kernkop worden uitgerust.

Noord-Korea mag volgens VN-resoluties geen ballistische raketten van welke reikwijdte dan ook lanceren of zelfs maar testen. Desondanks heeft Pyongyang de afgelopen jaren zijn raketproeven aanzienlijk uitgebreid en tegelijkertijd zijn retoriek tegen de Verenigde Staten en Zuid-Korea aangescherpt. Het land heeft ook zijn militaire samenwerking met Rusland versterkt.