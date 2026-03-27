Amerikaanse regering mag banden met AI-bedrijf niet verbreken

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse rechter heeft donderdag geoordeeld dat de overheid haar banden met Anthropic voorlopig niet mag verbreken. Het AI-bedrijf stapte deze maand naar de rechter nadat het Pentagon het bedrijf had aangemerkt als een risico in de toeleveringsketen.

De Amerikaanse regering eiste voor het ministerie van Defensie een onbeperkt gebruik van Anthropics chatbot Claude. De start-up wilde garanties dat zijn AI niet zou worden gebruikt voor massale surveillance van Amerikanen of de inzet van autonome wapens. De regering voerde de nationale veiligheid als argument aan om geen beperking te accepteren.

Het gaat om een voorlopige voorziening door de rechter. Daarmee wordt een presidentieel bevel waarmee het gebruik van Anthropic door overheidsinstanties werd verbannen opgeschort zolang de juridische strijd bij de federale rechtbank voortduurt.

Het Pentagon heeft nog niet gereageerd.