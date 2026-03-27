De puberteit van jongens
verloopt anders dan die van meisjes: jongens trekken zich vaker terug, zoeken meer risico
op en laten problemen eerder in gedrag dan in woorden zien. Ouders kunnen veel doen om hun zoon door die stormachtige jaren te loodsen, als ze weten wat er onder de motorkap gebeurt.
“Schakel als ouder van angst naar nieuwsgierigheid: je puberzoon is geen probleem, maar een mens in verbouwing.”
De puberteit wordt vaak afgeschilderd als een rampgebied,
zeker als het om jongens gaat: mokken, gamen, grenzen opzoeken. Maar biologisch gezien is het vooral een grote verbouwing: hormonen schieten omhoog, het lichaam verandert en ook het brein wordt letterlijk opnieuw bedraad. Dat maakt jongens niet alleen explosiever, maar ook gevoeliger dan veel ouders denken.
Alcohol, roken, drugs en meisjes
Rond de leeftijd van 14 jaar hebben jongens gemiddeld vaker geëxperimenteerd met alcohol, roken of drugs dan meisjes, en beginnen ze vaak ook iets eerder met drinken. Studies koppelen vroege puberteit bij jongens aan meer risicogedrag en alcohol- of middelengebruik, maar wijzen tegelijk op positieve effecten zoals sociale vaardigheid en zelfvertrouwen. Tegelijkertijd tonen internationale onderzoeken aan dat meisjes in deze fase juist een sterkere stijging in depressieve klachten laten zien dan jongens, wat onderstreept dat puberteit voor de seksen duidelijk anders uitpakt.
Gemiddeld komen jongens iets later in de puberteit
dan meisjes, grofweg tussen hun 11e en 14e jaar. Hun brein heeft dan veel zin in nieuwe prikkels, terwijl het remsysteem – dat over planning en consequenties nadenkt – nog in opbouw is. Onderzoek laat zien dat puberjongens daardoor vaker risicogedrag vertonen, van alcohol en roekeloos verkeer tot vechtpartijtjes. Voor ouders voelt dat al snel als onverschilligheid of domme bravoure, maar het is óók een fase waarin ze oefenen met autonomie.
Daar komt bij dat jongens problemen vaker naar buiten keren: agressie, botsingen thuis, discussies. Meisjes zetten stress eerder om in angst of somberheid, terwijl jongens – mede door hardnekkige mannelijkheidsidealen – minder snel over gevoelens praten. Pedagoog Inke Hummel adviseert ouders daarom om van angst naar nieuwsgierigheid te schakelen: verdiep je in wat puberteit
met lichaam en brein doet, en zie lastig gedrag ook als teken dat je zoon bezig is zichzelf te worden.
Concreet betekent dat: grenzen stellen, maar de relatie centraal houden. Toon belangstelling voor zijn wereld – games, muziek, influencers – zonder die meteen weg te zetten als “onzin”. Blijf uitnodigingen doen voor gesprek, ook als hij vooral “weet ik niet” mompelt: een appje, een briefje onder de deur of samen iets doen werkt vaak beter dan een zwaar keukentafelgesprek. En misschien wel de belangrijkste tip: word een fan van je zoon, niet van zijn prestaties. Wie hem laat voelen dat hij gezien wordt, vergroot de kans dat hij bij echte problemen wél aanklopt.