Iran meldt aanvallen op Israël en Golfstaten

TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse Revolutionaire Garde zegt vrijdag raketten en drones te hebben afgevuurd op militaire en energiedoelwitten in Israël en de Golfstaten. Dat meldt het Iraanse persagentschap Fars op basis van een verklaring.

Het leger van Iran meldt verschillende aanvallen in Israël en op Amerikaanse bases in de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Koeweit en Bahrein, waaronder op een onderhoudshangar voor Patriot-luchtverdedigingssystemen.

Eerder vrijdagochtend meldde het Israëlische leger opnieuw aanvallen te hebben uitgevoerd op de Iraanse hoofdstad Teheran.