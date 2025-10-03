ECONOMIE
Amerikaanse vakbonden spannen rechtszaak aan om heffing werkvisa

Economie
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 23:01
SAN FRANCISCO (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Een aantal Amerikaanse vakbonden en een uitzendbureau voor verpleegkundigen hebben vrijdag een rechtszaak aangespannen wegens president Donald Trumps plan voor een heffing van 100.000 dollar voor bepaalde werkvisa. Ze vinden dat de maatregel onrechtmatig is.
De jaarlijkse heffing die vorige maand werd aangekondigd, moet gelden voor zogenoemde H-1B-werkvisa. Die worden veel door techbedrijven gebruikt om buitenlandse gespecialiseerde werknemers voor hen in de Verenigde Staten te laten werken. Met de maatregel wil de Amerikaanse regering Amerikanen meer kans geven op banen.
Trump heeft volgens de betrokken partijen "geen enkele bevoegdheid om eenzijdig vergoedingen, belastingen of andere mechanismen op te leggen om inkomsten te genereren voor de Verenigde Staten". Ze beargumenteren dat dit volgens de Grondwet bij het Congres ligt en dat Trump "macht heeft opgeëist die hij niet heeft".
Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd tegen persbureau Bloomberg.
