Rutte positief maar op zijn hoede over reactie Hamas

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 22:54
anp031025223 1
HILVERSUM (ANP) - Het antwoord van Hamas op het vredesplan voor Gaza bevat "heel veel positieve elementen", vindt NAVO-topman Mark Rutte. Maar Hamas' instemming onder voorwaarden moet wel goed tegen het licht worden gehouden, waarschuwt hij. "Het zijn allemaal heel gehaaide jongens."
Hamas reageerde vrijdag op het vredesplan dat de Amerikaanse president Donald Trump afgelopen week overeenkwam met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Met belangrijke onderdelen van het plan stemt Hamas in, maar de beweging maakt ook kanttekeningen.
Die reactie "vraagt wel even wat verdere bestudering", zei Rutte in Nieuwsuur. "Ik kan niet helemaal inschatten of dit nou genoeg is. Je moet wel even heel goed de kleine lettertjes lezen."
