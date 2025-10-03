ECONOMIE
Vliegverkeer op luchthaven München opnieuw stilgelegd

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 23:49
anp031025229 1
MÜNCHEN (ANP/DPA) - Het vliegverkeer op de luchthaven van München is vrijdagavond opnieuw stilgelegd. Dat gebeurde nadat er wederom meldingen waren binnengekomen dat er drones in het luchtruim zouden zijn gesignaleerd, meldt een woordvoerder van de luchthaven aan persbureau DPA. De Duitse politie onderzoekt of het daadwerkelijk om drones gaat. Volgens de website van de luchthaven gaat het vooralsnog om niet-bevestigde waarnemingen. Het vliegverkeer is uit voorzorg stilgelegd.
Meerdere aankomende en vertrekkende vluchten zijn geschrapt. Hoeveel reizigers zijn gedupeerd, is nog onduidelijk.
Donderdagavond werd het vliegveld van de stad in het zuiden van Duitsland ook al tijdelijk gesloten nadat meerdere mensen een drone hadden gesignaleerd. Vrijdagochtend hervatte het vliegverkeer. In de periode dat de luchthaven toen dicht was, werden ruim dertig vluchten geannuleerd of omgeleid. Bijna 3000 passagiers ondervonden daar last van.
Eerder werd het vliegverkeer op luchthavens in Denemarken, Noorwegen en Polen ook al tijdelijk opgeschort na de waarneming van drones in het luchtruim.
