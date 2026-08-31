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Amerikaanse waakhond en 22 staten klagen Amazon aan om misleiding

Economie
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 21:57
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC en 22 staten hebben Amazon maandag aangeklaagd. Ze beschuldigen het tech- en webwinkelconcern van misleidende en oneerlijke praktijken, waarmee het bedrijf in het geheim de prijzen van zijn onlineveilingen voor zoekadvertenties heeft opgedreven.
Bij deze veilingen bieden potentiële adverteerders onder meer op het plaatsen van reclames voor gesponsorde producten. Ze verschijnen naast de zoekresultaten als een gebruiker in de webwinkel van Amazon op een bepaald product zoekt. De advertentieruimte wordt toegewezen aan de bieder met het hoogste bod voor een specifiek zoekwoord.
In de aanklacht wordt gesteld dat Amazon ruim zeven jaar lang de prijzen "aanzienlijk" heeft verhoogd die meer dan 1 miljoen merken en verkopers moesten betalen om op het platform te adverteren. Daardoor zou Amazon volgens de aanklacht waarschijnlijk tientallen miljarden dollars hebben onttrokken aan nietsvermoedende adverteerders.
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