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Bontenbal zinspeelt in lezing op uitbreiding erfbelasting

Samenleving
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 22:16
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AMSTERDAM (ANP) - CDA-leider Henri Bontenbal heeft in de HJ Schoo-lezing gezinspeeld op uitbreidingen van de erfbelasting. "Wij willen een samenleving waarin je kansen meer afhangen van wat je zelf doet, dan van wat je erft", betoogde hij in de Rode Hoed in Amsterdam. "Daarom moeten we ons afvragen of de balans in ons belastingstelsel nog de juiste is."
Bontenbal waarschuwde voor een "golf aan erfenissen" die op Nederland afkomt en vermogensongelijkheid kan doen toenemen. "Zo ontstaat als we niet uitkijken een nieuwe scheidslijn, tussen jongeren die hulp krijgen bij hun eerste huis en jongeren die alles zelf moeten opbouwen."
In het CDA-programma van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen staat al de wens om schenken aantrekkelijker te maken dan erven. In zijn toespraak ging Bontenbal een stap verder, bevestigde hij na afloop tegenover het ANP. Hij wil een fiscale constructie voor schenkingen op papier aanpakken die belasting kan schelen bij de erfenis. "Ik vind eigenlijk niet dat je het daarvoor zou moeten gebruiken."
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