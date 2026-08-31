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Franse oud-premier Édouard Balladur (97) overleden

Samenleving
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 21:12
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PARIJS (ANP/AFP) - De Franse oud-premier Édouard Balladur is op 97-jarige leeftijd overleden in Parijs. Dat meldt persbureau AFP op gezag van de familie.
Balladur werd geboren in het Turkse Izmir en begon na een studie rechten in Parijs zijn politieke carrière in 1964 als politiek adviseur van premier Georges Pompidou. Na diens benoeming tot president in 1969 vervulde Balladur meerdere rollen voor Pompidou en zijn kantoor. Later, in de jaren tachtig, was hij onder premier Jacques Chirac enkele jaren minister van Financiën. Uiteindelijk zou hij van 1993 tot 1995 zelf premier worden.
In zijn beleid gold hij als conservatief. De privatiseringen en verkleining van de overheid die Balladur voorstond waren dusdanig conservatief dat toenmalig president François Mitterrand publiekelijk afstand nam van enkele van zijn beleidsstandpunten, omdat deze volgens Mitterrand het sociale stelsel uitholden. Een gooi naar het presidentschap verloor hij in 1995.
Balladur wordt in besloten kring begraven.
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