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Amsterdam gunt contract IT-diensten aan KPN voor meer autonomie

Economie
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 18:44
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AMSTERDAM (ANP) - De gemeente Amsterdam legt een aantal technische diensten in handen van het Nederlandse KPN, om zo minder afhankelijk te zijn van niet-Europese techbedrijven. KPN werkt momenteel met een Duits bedrijf aan een Europese soevereine cloud, als lokaal alternatief voor het opslaan van data.
De gemeente gunt een nieuw contract voor hosting, het beschikbaar stellen van servers en infrastructuur waarop applicaties draaien, en het monitoren, onderhouden, beveiligen en actualiseren van deze applicaties aan telecombedrijf KPN. Daarmee wil de gemeente meer controle krijgen over "kritieke digitale systemen", schrijft wethouder Alexander Scholtes in een brief aan de gemeenteraad. KPN krijgt de opdracht voor een periode van vijf jaar.
"Hiermee kiest de gemeente voor een Nederlandse partner die investeert in een autonome cloud voor Europese overheden en organisaties", licht Scholtes toe. Volgens de wethouder is het de tweede aanbesteding waarin digitale autonomie expliciet is meegewogen.
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