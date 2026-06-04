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Zwitsers zetten 4000 militairen in tijdens G7-top in Frankrijk

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 18:47
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GENÈVE (ANP/RTR) - Het Zwitserse leger gaat naar eigen zeggen 4000 militairen inzetten met veiligheidstaken rond de in Frankrijk gehouden top van de G7. President Emmanuel Macron is 15 tot 17 juni gastheer van de top in Évian-les-Bains aan het Meer van Genève. Évian ligt dicht bij de Zwitserse grens.
Onder de gasten is naar verwachting de Amerikaanse president Donald Trump. Hij heeft mogelijk een aparte ontmoeting met Macron in de marge van de top.
De G7 is oorspronkelijk een op economische kwesties gerichte informele overleggroep van Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de VS. De EU, voorheen de Europese Economische Gemeenschap, schuift sinds 1977 aan, maar niet als officieel lid. De G7 houdt zich steeds meer met politieke zaken bezig.
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