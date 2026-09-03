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De Jonge: meer centrale aansturing nodig bij gezondheidscrisis

Samenleving
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 14:25
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DEN HAAG (ANP) - Tijdens een volgende gezondheidscrisis moeten er meer mogelijkheden zijn voor centrale aansturing, vindt voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Tegen de parlementaire enquêtecommissie corona zei de CDA'er dat vooral het spreiden van patiënten en het opschalen van het aantal bedden op de intensive care centraal geregeld moeten kunnen worden.
De huidige commissaris van de Koning in Zeeland vindt het goed dat er met de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) al een centraal punt is gekomen voor de "GGD-elementen van de crisisaanpak". Het gaat dan onder meer om vaccinatie en testen.
Volgens De Jonge moest de samenwerking gaandeweg worden ontwikkeld. "We waren nu te afhankelijk van goedwillende mensen in de frontlinie", zei hij over de coronapandemie.
Het spreiden van patiënten over het land gebeurde tijdens de coronapandemie op basis van vrijwilligheid. Regio's konden niet worden gedwongen om patiënten over te nemen als een andere regio niet meer genoeg bedden had.
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