Amsterdams AI-cloudbedrijf sluit miljardendeal met Meta

AMSTERDAM (ANP) - Het AI-cloudbedrijf Nebius heeft een overeenkomst met Meta ondertekend ter waarde van zo'n 27 miljard dollar (ongeveer 23,5 miljard euro). Het bedrijf zegt infrastructuur voor kunstmatige intelligentie (AI) te gaan leveren aan de eigenaar van Facebook en Instagram.

Nebius komt voort uit een afsplitsing van het Russische technologiebedrijf Yandex en heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam. Volgens de vijfjarige overeenkomst gaat het bedrijf vanaf begin 2027 voor 12 miljard dollar aan capaciteit leveren op meerdere locaties. Daarnaast heeft Meta volgens Nebius toegezegd tot 15 miljard dollar aan extra rekencapaciteit te kopen. Nebius is op dit moment van plan deze capaciteit te verkopen aan externe klanten van zijn AI-cloudactiviteiten. Wat daarvan overblijft, zal Meta kopen.

Met deze deal breidt Nebius de bestaande samenwerking met Meta uit. Het bedrijf sloot vorig jaar een miljardendeal met Microsoft om AI-infrastructuur aan die techgigant te leveren.