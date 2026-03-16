Amsterdams AI-cloudbedrijf sluit miljardendeal met Meta

Economie
door anp
maandag, 16 maart 2026 om 13:08
AMSTERDAM (ANP) - Het AI-cloudbedrijf Nebius heeft een overeenkomst met Meta ondertekend ter waarde van zo'n 27 miljard dollar (ongeveer 23,5 miljard euro). Het bedrijf zegt infrastructuur voor kunstmatige intelligentie (AI) te gaan leveren aan de eigenaar van Facebook en Instagram.
Nebius komt voort uit een afsplitsing van het Russische technologiebedrijf Yandex en heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam. Volgens de vijfjarige overeenkomst gaat het bedrijf vanaf begin 2027 voor 12 miljard dollar aan capaciteit leveren op meerdere locaties. Daarnaast heeft Meta volgens Nebius toegezegd tot 15 miljard dollar aan extra rekencapaciteit te kopen. Nebius is op dit moment van plan deze capaciteit te verkopen aan externe klanten van zijn AI-cloudactiviteiten. Wat daarvan overblijft, zal Meta kopen.
Met deze deal breidt Nebius de bestaande samenwerking met Meta uit. Het bedrijf sloot vorig jaar een miljardendeal met Microsoft om AI-infrastructuur aan die techgigant te leveren.
ANP-447877175

Volendam wist het al: tussen Jan Smit en prinsesje Liza liep het fout

158649099_m

Kaas met korst: dit mag je opeten – en dit liever niet

ANP-530454993

Trump dreigt de NAVO op te blazen als we niet gehoorzamen

ANP-552957743

NAM: Groningers krijgen belachelijk veel schadevergoeding

generated-image (1)

Eerste cryptobedrijf op omvallen

Schermafbeelding 2026-03-15 180516

Klaas uit Winter Vol Liefde boos op programma: "Ik heb cameraploeg het huis uitgezet"

